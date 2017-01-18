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Суспільство, Україна



2017 01 18 11:19:51

В Україні оголосили штормове попередження

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У приморських областях України оголосили штормове попередження. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Про пориви вітру до 20 метрів на секунду попередили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму.

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