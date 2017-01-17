В Україні народилася перша у світі дитина від 3 батьків

Про це заявив директор клініки “Надія” Валерій Зукін, повідомляє УНІАН, пише espreso.tv

“За допомогою пронуклеарного переносу ядер 34-річна жінка, яка страждала від безпліддям протягом 15 років, змогла народити здорову генетично “свою рідну” дитину. Вона багато років намагалася завагітніти за допомогою методу ЕКЗ в українських та ізраїльських клініках. На початку січня народилася “наша” дитина”, – розповів Зукін.

За його словами, сутність методу в тому, що пацієнтці було проведено перенесення її та чоловіка ядер у донорську яйцеклітину, що в свою чергу була позбавлена ядра.

“В результаті була отримана “реконструйована” яйцеклітина, що мала генетичний набір ядерної ДНК від матері та батька (приблизно 25.000 генів) і цитоплазматичне ДНК від донора (37 генів), тобто дитина має “трьох батьків”. Наявність ДНК від трьох осіб було підтверджено при обстеженні дитини під час вагітності в лабораторіях України та Німеччини. Народження дитини після цього методу лікування зареєстровано вперше в світі”, – наголосив Зукін.

Він додав, що Велика Британія – єдина країна у світі, де дозволено це проводити, а в Україні ці питання поки законодавчо не врегульовано.