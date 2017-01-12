В Україні через переохолодження померло 40 людей, – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що в Україні через переохолодження померли 40 людей.
«Ми маємо 40 смертних випадків, вчора було 29 людей, тобто є позитивна динаміка збільшення цієї кількості», – сказала начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я Тетяна Тимошенко.
За її даними, 27 людей загинули на вулиці, десять людей померли у будинках і ще троє – у закладах охорони здоров’я, найбільше загиблих унаслідок переохолодження у Рівненській, Миколаївській і Львівській областях.
Тимошенко зазначила, що причиною цих смертей стало вживання алкоголю і переохолодження після цього.
За даними МОЗ, станом на сьогодні через переохолодження до медзакладів звернулися 869 людей, повідомляє
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