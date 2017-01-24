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децентралізація, Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 09:43:11

В Полтавській ОДА затвердили Регіональний план заходів, спрямованих на підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на 2017 рік

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В Департаменті економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА оприлюднили Регіональний план заходів, спрямованих на підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на 2017 рік.

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