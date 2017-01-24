В Полтавській ОДА затвердили Регіональний план заходів, спрямованих на підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на 2017 рік
В Департаменті економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА оприлюднили Регіональний план заходів, спрямованих на підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на 2017 рік.
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