В Полтавській області пройде ІІ-й Конкурс шкільних наукових проектів

Щорічний Конкурс шкільних наукових проектів для учнів 10-11 класів повертається до Полтавській області. В 2017 році організатори розширюють територію конкурсу, залучаючи до нього учнів з Пирятинського району.

За підтримки ГО «Центр суспільних досліджень» та Лубенського місцевого осередку ВГО «Молодий Народний Рух» в Лубнах та Пирятині проведуть II регіональний Конкурс шкільних наукових проектів. Традиційно до конкурсу запрошуються учні старших класів шкіл міст та району. Для переможців конкурсу організатори підготували цінні фінансові подарунки.

Заявки для участі у конкурсі можна надсилати в період з 16 січня до 5 березня 2017 року. При цьому, окрім самої наукової роботи, автор має можливість продемонструвати свої освітні/наукові досягнення (у вигляді перемог на олімпіадах, опублікованих наукових працях тощо) та громадську активність, що будуть додатково оцінюватись журі конкурсу. Після отримання всіх заявок експертні комісії з відповідних наукових напрямів таємно оцінюють кожну роботу, щоб виключити можливість упереджуваного ставлення до кожного з проектів. Автори, що за результатами 2-х турів увійдуть до ТОП-10 рейтингу, представлять свої проекти на заключному етапі, де і будуть обрані переможці.

Як зазначає організатор конкурсу, голова громадської організації «Центр суспільних досліджень» Запорожець Артур, у минулому році такий конкурсу було проведено на території міста Лубен та району. Він показав високу зацікавленість школярів, оскільки окрім можливості представити свої проекти широкій громадськості, вони мали змогу отримати гарні фінансові призи, що слугувало додатковою мотивацією при написанні проектів. З кожним роком географія конкурсу буду розширюватися. Організатори конкурсу мають можливість провести конкурс на території всієї Полтавської області, але для цього потрібна підтримка регіональної влади.

Інформація стосовно конкурсу буде розміщена на офіційному сайті ВГО «Молодий Народний Рух» (mnr.in.ua) та в офіційній групі конкурсі (vk.com/mnr_konk urs).