В Полтаві стартує проект “Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам внутрішньо переміщеним особам”
Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» запрошує жінок Полтавщини, які мають власне підприємництво або досягли високого соціального статусу в науковій, громадській, творчій або іншій публічній сфері взяти участь в конкурсі на менторство для жінок з числа внутрішньо переміщених осіб в рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам внутрішньо переміщеним особам».
В рамках проекту передбачається, що жінки – переселенки – пройдуть 10-ти денне стажування на підприємствах або робочих місцях жінок-полтавок, під час якого успішні полтавські жінки поділяться власним життєвим досвідом, дадуть поради щодо формування лідерських якостей, «секретами» дієвих комунікацій в місцевому соціально економічному просторі тощо.
За участь в проекті, який реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, жінки-полтавки пройдуть безкоштовно 3-х місячне навчання англійській мові, візьмуть участь в обмін делегаціями між організаціями ділових жінок Полтавщини та організаціями бізнес-леді країн Середземномор’я.
В рамках проекту передбачається також широка інформаційна кампанія в засобах масових інформацій про досягнення полтавських жінок, які візьмуть участь в нашому проекті.
Організатори запрошують жінок з числа переселенців Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Сумської областей взяти участь в проекті «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам внутрішньо переміщеним особам». В рамках проекту передбачається безкоштовне навчання жінок – переселенок, в тому числі англійській мові, проходження стажування на підприємствах успішних жінок –полтавок, участь у 3-х денному тренінгу з комунікативних технологій, iT-технологій, навичок лідерства та підприємницької діяльності, який відбудиться в лютому 2017 р. в м. Миргороді.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+