2017 01 23 09:50:24

В Полтаві стартує проект “Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам внутрішньо переміщеним особам”

Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» запрошує жінок Полтавщини, які мають власне підприємництво або досягли високого соціального статусу в науковій, громадській, творчій або іншій публічній сфері взяти участь в конкурсі на менторство для жінок з числа внутрішньо переміщених осіб в рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам внутрішньо переміщеним особам».

В рамках проекту передбачається, що жінки – переселенки – пройдуть 10-ти денне стажування на підприємствах або робочих місцях жінок-полтавок, під час якого успішні полтавські жінки поділяться власним життєвим досвідом, дадуть поради щодо формування лідерських якостей, «секретами» дієвих комунікацій в місцевому соціально економічному просторі тощо.

За участь в проекті, який реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, жінки-полтавки пройдуть безкоштовно 3-х місячне навчання англійській мові, візьмуть участь в обмін делегаціями між організаціями ділових жінок Полтавщини та організаціями бізнес-леді країн Середземномор’я.

В рамках проекту передбачається також широка інформаційна кампанія в засобах масових інформацій про досягнення полтавських жінок, які візьмуть участь в нашому проекті.

Для участі в конкурсі серед успішних полтавських жінок можна зареєструватися за посиленням https://goo.gl/f orms/RG8hvmtAcjB 40OLj1 до 26 січня 2017р.

Організатори запрошують жінок з числа переселенців Полтавської, Харківської, Дніпропетровсько ї, Черкаської, Кіровоградської та Сумської областей взяти участь в проекті «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам внутрішньо переміщеним особам». В рамках проекту передбачається безкоштовне навчання жінок – переселенок, в тому числі англійській мові, проходження стажування на підприємствах успішних жінок –полтавок, участь у 3-х денному тренінгу з комунікативних технологій, iT-технологій, навичок лідерства та підприємницької діяльності, який відбудиться в лютому 2017 р. в м. Миргороді.

Для участі в проекті заповніть, будь ласка, реєстраційну форму за посиленням https://goo.gl/f orms/ULCZTMwsRcU TfnEh2

Проект здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США