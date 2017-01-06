2017 01 06 17:50:40

В подарунок до новорічних свят хворі діти отримали безкоштовний інтернет

Відтепер в Полтавській міській дитячій клінічній лікарні з’явився безкоштовний wi – fi інтернет для юних пацієнтів.

Доступом до віртуальної мережі забезпечено онкогематологічне відділення. Дітям, що проходять лікування від такого типу захворювань, переважно призначається постільний режим, так як за станом здоров’я вони не мають змоги по-іншому проводити час. Часто госпіталізація в відділенні триває тижнями, а іноді місяцями і на цей період лікарня перетворюється для дітей та їх батьків на другий дім.

«Один з пацієнтів нашого відділення, який перебуває на лікуванні, «замовив» у Діда Мороза Wi-Fi. Зараз діти та молодь не уявляють своє життя без інтернету. Потрапляючи на лікарняне ліжко з такими захворюваннями зазнають стресу і втрачають можливість повноцінного соціального життя. Більшість пацієнтів, які проходять лікування мають сучасні гаджети (планшети, ноутбуки), але раніше не могли використовувати їх за призначенням. Поява високошвидкісного wi–fi з безкоштовний доступом до мережі інтернет дозволить урізноманітнити час, який проводять діти на лікуванні. Ми вдячні організаторам та спонсорам, які відгукнулися на прохання дітей», – розповідає завідуюча онкогематологічним відділенням Світлана Шевченко.

Діти, що перебувають на лікуванні та їх батьки задоволенні нововведенням , адже тепер вони безкоштовно мають вільний доступ до інтернету та можуть навчатися і спілкуватися з друзями.

«Щороку в грудні проводиться благодійна акція «Ялинка янголів». Її мета – приділити увагу дітям, які найбільше цього потребують. Хворі діти, діти з інвалідністю, позбавленні батьківського піклування та з малозабезпечених сімей пишуть на паперових «янголятах» свої бажання і будь-хто може виконати їх. Коли ми були у відділенні на одному з таких «янголів» побачили побажання хлопчика Дмитра, він хотів, щоб у відділенні з’явився wi–fi інтернет. Ми в свою чергу узгодили це питання з адміністрацією лікарні та звернулися до провайдерів, які працюють в нашому місті. Миттєво відгукнулися представники компанії TRIOLAN, які виступили спонсором цієї акції та в подальшому безкоштовно надаватимуть послуги інтернет у відділення», коментує одна з ініціаторок Альона Гончаренко

Юлія КРАВЧЕНКО