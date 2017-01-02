2017 01 02 12:47:08

В під’їзді дев’ятиповерхівки на Полтавщині виявили тіло жінки

У ніч на 2-ге січня на телефон «102» надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у дев’ятиповерхівці, де він проживає, виявлено тіло людини без ознак життя, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.

Виїздом на місце події встановлено, що на сходах одного з поверхів житлового будинку знаходиться тіло жінки.

На місці події працюють працівники поліції. Всі обставини з’ясовуються.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).