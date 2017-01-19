2017 01 19 10:22:52

У миргородських школах вартість харчування зросте на 15 %

На засіданні виконкому ухвалили рішення про підвищення вартості харчування в освітніх закладах в середньому на 15 %. Остаточне рішення з актуального питання буде прийнято на черговому засіданні чергової сесії, що відбудеться 26 січня. Про це повідомили у Миргородській міській раді. На засіданні виконкому ухвалили рішення про підвищення вартості харчування в освітніх закладах в середньому на 15 %. Остаточне рішення з актуального питання буде прийнято на черговому засіданні чергової сесії, що відбудеться 26 січня. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

У загальноосвітніх навчальних закладах норми харчування виконані в середньому на 78 %, а в дошкільних – на 69 %. Це на 7 – 8 % більше, ніж минулого року, але ще не 100 %, як це має бути. Недовиконання норм, як у загальноосвітніх, так і в дошкільних навчальних закладах, по сиру кисломолочному, фруктах, соках, а в садках – ще по молоку, рибі, м’ясу. Через здорожчання продуктів постало питання збільшення вартості харчування – в середньому на 15 %.

За інформацією начальника відділу освіти Тетяни Колибельнік, у минулому році за кошти місцевого бюджету у всіх закладах харчування було зроблено ремонти та закуплено технологічне обладнання. Загальна сума бюджетних коштів, затрачених на організацію харчування в навчальних закладах міста у 2016 році, склала 3 млн. 352 тис. грн. – на 716 тис. більше, ніж у 2015 році.

Вцілому в загальноосвітніх закладах створено умови для стовідсоткового охоплення дітей всіма видами харчування (гаряче харчування та буфетна продукція), але гарячим харчуванням охоплено лише 50 % учнів 5 – 9 класів та 57 % учнів 10 – 11 класів. Це більше, ніж у минулому році, але, зважаючи на важливість правильного здорового харчування для дитячого організму, ще недостатньо. Найбільше в місті – 85 % учнів 5 – 11 класів – снідають – обідають у ЗОШ № 1. І, на жаль, уже традиційно найменше – 6 %, тобто тільки пільговики – споживають гарячі страви в гімназії імені Т.Г. Шевченка. Враховуючи те, що в закладі проводиться просвітницька робота з дітьми та батьківською громадою, адміністрації закладу треба шукати причину небажання дітей середньої і старшої ланки харчуватися в їдальні і потурбуватися про здоров’я своїх учнів.

Дошкільні навчальні заклади відвідують 271 дитина в ясельних та 1149 дітей у дошкільних групах. Із них пільгами в оплаті за харчування користуються 275 вихованців (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; вихованці із спеціальних груп; діти з малозабезпечених сімей; вихованці, батьки яких – учасники АТО), а за інших дітей батьки платять 60 % від загальної вартості харчування дитини в день.