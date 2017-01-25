В Оржицькому районі водій насмерть збив жінку

Автомобіль «Фольксваген, під керуванням власника 25-річного мешканця Оржиці скоїв наїзд на 38 річну жінку-пішохода. Від отриманих травм жінка померла.
Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).
Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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