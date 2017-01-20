2017 01 20 13:47:47

В об’єднаних громадах Хорольщини обговорили плани та перспективи на 2017-ий

17-19 січня голова районної державної адміністрації Лариса Звірко, голова районної ради Віра Мартюк та депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров побували з виїзними прийомами в територіальних громадах Хорольщини. Вони відвідали Андріївську, Петрівську, Петракіївську, Староаврамівську сільські ради та Новоаврамівську і Покровськобагачанську об’єднані територіальні громади. Про це повідомили у Хорольській РДА.

Під час робочих зустрічей підбили підсумки роботи районної влади за минулий рік, обговорювали плани на найближчу перспективу. Розповів людям про проведену роботу і депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров, який, зокрема, зазначив, що лише за минулий рік на потреби громад району, розбудову соціальної інфраструктури, вирішення питань окремих громадян, ним було виділено близько 2 млн грн, зареєстровано більше 900 колективних та особистих звернень громадян, в тому числі, 718 звернень з проханням надати матеріальну допомогу, здебільшого на лікування.

Обговорювали питання ціни на молоко, можливості оснащення сільських лікувальних закладів транспортом, питання проведення ремонтів, утеплення приміщень загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Знову чимало було звернень з проханням надати матеріальну допомогу на лікування, допомогти у вирішенні питання документального підтвердження трудового стажу, допомогти оформити субсидію тощо. Звісно ж говорили і про об’єднання зусиль влади і громад в питанні визначення стратегії розвитку території, підготовці комплексних та цільових програм та інвестиційних проектів, їх просування для включення у фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.