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Полтавщина, Суспільство



2017 01 20 13:47:47

В об’єднаних громадах Хорольщини обговорили плани та перспективи на 2017-ий

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17-19 січня голова районної державної адміністрації Лариса Звірко, голова районної ради Віра Мартюк та депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров побували з виїзними прийомами в територіальних громадах Хорольщини. Вони відвідали Андріївську, Петрівську, Петракіївську, Староаврамівську сільські ради та Новоаврамівську і Покровськобагачанську об’єднані територіальні громади. Про це повідомили у Хорольській РДА.

Під час робочих зустрічей підбили підсумки роботи районної влади за минулий рік, обговорювали плани на найближчу перспективу. Розповів людям про проведену роботу і депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров, який, зокрема, зазначив, що лише за минулий рік на потреби громад району, розбудову соціальної інфраструктури, вирішення питань окремих громадян,  ним було виділено близько 2 млн грн, зареєстровано більше 900 колективних та особистих звернень громадян, в тому числі, 718 звернень з проханням надати матеріальну допомогу, здебільшого на лікування.

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Обговорювали питання ціни на молоко, можливості оснащення сільських лікувальних закладів транспортом, питання проведення ремонтів,  утеплення приміщень загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Знову чимало було звернень з проханням надати матеріальну допомогу на лікування, допомогти у вирішенні питання документального підтвердження трудового стажу, допомогти оформити субсидію тощо. Звісно ж говорили і про об’єднання зусиль влади і громад в питанні визначення стратегії розвитку території, підготовці комплексних та цільових програм та інвестиційних проектів, їх просування для включення у фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

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