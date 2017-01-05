2017 01 05 08:41:16

В мережу виклали відео, як українські військові тримають оборону на Світлодарській дузі

У мережі з’явилося відео з позицій українських військових на Світлодарській дузі.

Відео у формі слайдшоу із фотографій та звуком боїв у Facebook опублікував фотожурналіст Анатолій Степанов. Про це пише ІА ZIK.

«Чарівний ліс» байдуже дивиться на нас. Вітер січе навскіс і забиває лице снігом. Солдат, який іде попереду, присідає, почувши кулеметну чергу, і я повторюю його дії. Далеко. Не по нам. Санінструктор матюкається, всі піднімаються і продовжують рух. Пошматовані, покалічені дерева навколо. Крижаний холод і біль. Окопи зустрічають слизькою глиною і сирістю. Зграйка горобців, немов і немає ніякої війни, злітає на посічений осколками чагарник. То там, то тут, перед окопами і за ними видніються кинуті каски й інша амуніція. Немолодий солдат піднімає з бруствера каску в «піксельному» чохлі й обережно кладе її в окоп. Підходжу ближче. Запечена сукровиця змішується зі снігом і починає стікати по стінках каски. Каска пробита кулею в двох місцях навиліт і я розумію, що зухвала атака десятиденної давності стала останньою для її господаря», – йдеться у розповіді журналіста.

«Ми на відбитих у сепаратистів позиціях. Всю ніч прилітають міни. Вони лягають то ближче, то далі від окопів. Іноді лунко рвуться гранати від АГС. До противника двісті метрів, і солдати для профілактики прострілюють простір перед окопами. Час від часу зав’язується стрілецький бій. Хлопці на позиціях кажуть, що це ніщо порівняно з артилерійськими обстрілами тижневої давнини, коли в ці окопи прилітали всілякі калібри», – розповідає Анатолій Степанов.

«Буржуйка у бліндажі ненажерливо ковтає ящики з-під патронів, пластикові пляшки, сирі шматки дерева, які вдалося назбирати в окопах. Тепло зрадницьки випаровується через щілини, і солдати намагаються зігрітися гарячим чаєм зі згущеним молоком, яке швидко закінчується. Їжі, благо, в достатку. Від колишніх господарів позицій залишився багатий асортимент армійських пайків, і я за ніч і день встигаю ознайомитись із солдатським меню російської армії. Новий день приносить затишшя. Десь у полях працюють електрики, і досягнута домовленість не відкривати вогонь до вечора», – пише журналіст.

На відео чути стрілянину та вибухи під час боїв, а також роздуми бійців АТО про конфлікт на Донбасі.

«Ми просто захищаємо свою Батьківщину, рідну землю. Не країну, а саме землю», – кажуть на відео українські військові.

Нагадаємо, за останні дні Світлодарська дуга залишається однією з найгарячіших точок у зоні бойових дій на Донбасі. Із 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинули 9 українських військових, 35 поранені, 17 контужені та 11 травмовані, повідомив український комбат з позивним «Купол».