2017 01 23 11:05:46

В ДТП на Полтавщині загинула жінка (ФОТО)

Подія сталася 21-го січня, о 17-й годині на 240 км автодороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя.

Попередньо встановлено, що по вказаній автодорозі у напрямку міста Кременчука рухався автомобіль «ВАЗ-111» під керуванням 52-річного водія, мешканця міста Полтави. Під час руху водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода жіночої статі особа якої встановлюється, що рухалась по проїжджій частині дороги.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка-пішохід загинула на місці. Проводяться заходи по встановленню особи загиблої. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.