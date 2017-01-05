2017 01 05 11:13:10

В АП відповіли на статтю Пінчука: відмови від ЄС та НАТО не буде, Кримом не торгуємо

офіційну відповідь адміністрації Порошенка Wall Street Journal опублікувавна скандальну статтю мільяардера Віктора Пінчука, в якій той пропонував Україні поступитися кримським питанням та прагненням до членства в ЄС та НАТО задля залагодження конфлікту на Донбасі.

Колонка за підписом заступника глави адміністрації президента Костянтина Єлісєєва оприлюднена на сайті WSJ.

Позиція АП опублікована під заголовком “Повага до України вкрай важлива для досягнення стабільного миру”

Єлісєєв категорично заперечив можливість компромісу за ключовими пунктами, запропонованими Пінчуком.

“Не можу погодитися із його закликом до компромісу, який базується на побоюваннях. Страх та слабкість – погані радники. Вони лише розігрівають апетити Росії”, – заявив Єлісєєв.

У статті перераховані три ключові позиції України.

“Ні розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було би здачею незалежності та суверенітету України”, – наголосили в АП.

“Ні – торгвілі територією України, будь то Донбас чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир”, – пише Єлісєєв, реагуючи на пропозицію Пінчука.

“Ні виборам на Донбасі, доки російські (військові) чоботи лишаються на українській землі”, – додав він. На думку АП, “домовленості на умовах Росії є неправильною політикою”.

Як повідомлялося, напередодні Нового року Віктор Пінчук опублікував у Wall Street Journal статтю із закликами до України, які викликали жваву дискусію. Європейська правда у середу вийшла з колонкою, в якій закликала офіційний Київ надати відповідь на ці заклики, задекларувавши чітку відмову від пропозицій Пінчука.