2017 01 19 09:12:54

Уряд схвалив проект Закону України “Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України”

Кабінет Міністрів України підтримав проект Закону «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України».

Закон дозволить ефективніше застосовувати механізми стимулювання розвитку агропромислового комплексу України, оскільки всі інструменти підтримки приведено у відповідність до положень, передбачених Угодою СОТ про сільське господарство. Цитує слова Про це Міністра агарної політики та продовольства України Тараса Кутового прес-служба Мінагрополітики.

«У проекті Закону ми визначили головні інструменти стимулювання розвитку агропромислового виробництва. Це – здійснення державних аграрних інтервенцій, фінансова підтримка сільськогосподарського виробництва, створення сприятливих умов для розвитку малих сільськогосподарських товаровиробників», – зазначив Міністр.

І наголосив, що прозорість та ефективність аграрних інтервенцій буде забезпечено за рахунок впровадження відповідного державного моніторингу, а повноваження щодо визначення державного інтервенційного агенту покладається на Кабінет Міністрів України.

«Тобто Кабінет Міністрів вирішуватиме, який саме агент буде провадити цю діяльність. Фактично, ми говоримо про впровадження нової інтервенційної системи і аж ніяк не про створення нових державних установ», – наголосив міністр.

Щодо підтримки малих агровиробників, Тарас Кутовий відзначив, що відповідно до Закону, їм буде надаватися часткова компенсація капітальних витрат на формування та оновлення основних засобів, у тому числі на закупівлю великої рогатої худоби; надання фінансової допомоги на поворотній основі; часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції виробничих об’єктів.

«Підтримка малих виробників та господарств знаходиться в пріоритеті міністерства. Їм має надаватися фінансова державна підтримка як для усіх суб’єктів господарювання агропромислового комплексу», – розповів очільник Мінагрополітики.

Зазначимо, що проект Закону України «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України» розроблено Мінагрополітики спільно із заінтересованими ЦОВВ, науковими установами, галузевими та громадськими організаціями.