2017 01 04 09:55:35

Уникаємо штрафів: своєчасно надаємо податкову звітність

Державна фіскальна служба України листом від 16.12.2016 р. N 27289/6/99-99-12 -03-03-15 надала роз’яснення щодо застосування штрафів за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності.

Згідно з пунктом 36.1 статті 36 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором (пункт 36.2 статті 36 Кодексу).

Разом з тим, оскільки податковий обов’язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими Кодекс пов’язує сплату ним податку (пункт 37.2 статті 37 Кодексу), а виконанням податкового обов’язку визнається сплата у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк (стаття 38 Кодексу), то незалежно від того чи був або не був поінформований платник податків про зміну назви контролюючого органу, його коду та реквізитів сплати, виконання податкового обов’язку у вигляді сплати у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань повинно бути виконано у встановлений податковим законодавством строк.

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність , передбачену Кодексом та іншими законами України (пункт 109.2 статті 109 Кодексу).

Статтею 120 Кодексу визначено, що неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Отже, неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності слід розуміти як порушення податкового законодавства внаслідок невиконання податкового обов’язку.

Платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи (підпункт 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Кодексу).

Згідно з пунктом 126.1 статті 126 Кодексу у разі якщо платник податків не сплачує, зокрема, узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (підпункт 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Кодексу).

Статтею 163 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), визначено, що неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 неоподатковувани х мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою статті 163 2 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративном у стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 неоподатковувани х мінімумів доходів громадян.

ГУ ДФС У Полтавській області