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Суспільство, Україна



2017 01 12 21:27:05

Українці цьогоріч відпочиватимуть 118 днів

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В Україні у 2017 буде 118 вихідних з урахуванням християнських і державних вихідних, а також традиційних вихідних днів.

Відповідно до статті 73 КЗпП України в 2017 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:

  • 1 січня — Новий рік
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 березня   Міжнародний жіночий день;
  • 16 квітня   Пасха (Великдень);
  • 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
  • 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
  • 4 червня   Трійця;
  • 28 червня   День Конституції України;
  • 24 серпня — День незалежності України;
  • 14 жовтня — День захисника України.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 16 квітня – на понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю 4 червня – на понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня – на понеділок 16 жовтня, повідомляють Українські новини. 

 

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