2017 01 12 21:27:05

Українці цьогоріч відпочиватимуть 118 днів

В Україні у 2017 буде 118 вихідних з урахуванням християнських і державних вихідних, а також традиційних вихідних днів.

Відповідно до статті 73 КЗпП України в 2017 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:

1 січня — Новий рік

7 січня — Різдво Христове;

8 березня Міжнародний жіночий день;

16 квітня Пасха (Великдень);

1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

4 червня Трійця;

28 червня День Конституції України;

24 серпня — День незалежності України;

14 жовтня — День захисника України.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 16 квітня – на понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю 4 червня – на понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня – на понеділок 16 жовтня, повідомляють Українські новини.