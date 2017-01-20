2017 01 20 23:16:03

Українські зірки і ведучі побували на допрем’єрному показі «Голосу країни-7» на «1+1»

Вчора в київському кінотеатрі «Оскар» телеканал «1+1» презентував сьомий сезон вокального проекту «Голос країни». Зірки і гості вечора першими побачили епізод нового сезону, прем’єра якого відбудеться 22 січня о 21:00 на телеканалі «1+1».

Серед гостей були новий тренер сезону «Голосу країни» Сергій Бабкін, ведучий проекту Юрій Горбунов, творча група «1+1 Продакшн», дизайнер Олена Бурба, ведуча Соломія Вітвіцька, зірки серіалу «Село на мільйон» Анна Кошмал і Євген Капорін, ведуча Олександра Лобода, ведуча «Хіт ФМ» Юлія Карпова.

В рамках презентації на гостей чекала червона доріжка, креативні фотозони, що складались із декорацій зі знімального майданчику проекту, а також спілкування з тренерами і творчою групою проекту.

«У перший день «сліпих прослуховувань» я дуже сильно хвилювався, як перед кожним концертом або виставою. Але потім колеги по тренерським кріслам, глядачі в залі вселили в мене впевненість. Я зосередився на тому, яку команду хочу зібрати. Я можу не звертати уваги на помилки, вокальні неточності, але якщо учасник повністю занурений в матеріал, якщо він хоче передати те, про що співає – це та людина, яку я шукаю», – розповів новий тренер Сергій Бабкін.

Після перегляду прем’єрного епізоду сьомого сезону «Голосу країни» на великому екрані творці проекту поділилися з представниками ЗМІ подробицями створення проекту. Як відомо, в оновлений тренерський склад сезону увійшли Джамала, Сергій Бабкін, Тіна Кароль і Потап.

«Для нас дуже важливо, щоб в кріслах «Голосу країни» в якості тренерів були музиканти, які роблять те, що подобається нам і нашим глядачам. Також важливим є те, що вони можуть дати нашим учасникам», – прокоментувала Генеральний продюсер «1+1 Продакшн» Вікторія Лезіна оновлений склад тренерів.

На участь в сьомому сезоні «Голосу країни» подали заявки понад 5000 вокалістів із різних куточків України та всього світу, в тому числі з Великобританії та США. Переможець сьомого сезону отримає можливість записати пісню і зняти кліп, а також власну квартиру в Києві. Творці проекту також розповіли про зміни в структурі проекту в цьому сезоні: кількість «сліпих прослуховувань» збільшилася до семи епізодів, а кількість учасників у кожній команді зросла до шістнадцяти. На прямих ефірах сьомого сезону буде працювати живий оркестр, що складається зі ста музикантів.

«У цьому сезоні неймовірно сильні учасники. Заявки приходили до нас з усього світу більш ніж півроку. Завдяки цьому, нам вдалося змінити формат, збільшивши кількість «сліпих прослуховувань» до семи епізодів», – розповідає креативний продюсер «Голосу країни» Володимир Завадюк.

«Багато учасників сьомого сезону – музиканти вищого пілотажу, які володіють технікою гри на багатьох музичних інструментах. Радує, що учасники приходять на проект настільки підготовленими, – розповідає музичний продюсер «Голосу країни» Руслан Квінта. – У сьомому сезоні ми працюватимемо з оркестром, до якого увійшли кращі музиканти країни. Це сезон концептуальної музики тому, що ми намагаємося всі пісні видозмінити і таким чином здивувати глядачів».

Сюрпризом для глядачів «Голосу країни-7» стане участь в «сліпих прослуховуваннях» Наталії Могилевської, яка заспіває перед Тіною Кароль, Потапом, Джамалою та Сергієм Бабкіним.

«Наталя Могилевська – тренер другого сезону «дитячого Голосу», і після того, яка між Потапом і Наталією була перепалка в минулому дитячому сезоні, було б несправедливо не дати їй можливість відповісти йому», – розповідає креативний продюсер «Голосу країни» Володимир Завадюк.

http://1plus1.ua/golos-krainy/video/natala-mogilevska-vistupila-na-sou-golos-kraini-7-divitsa-skoro-na-11

Окрім того, глядачів проекту чекають ще кілька сюрпризів на головній вокальній сцені країни. Ведучі проекту – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Дивіться прем’єру «Голосу країни-7» 22 січня о 21:00 на телеканалі «1+1».