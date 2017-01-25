Українська “Вікіпедія” оголосила марафон з написання статей

З цієї нагоди громадська організація “Вікімедіа Україна” оголошує про проведення Вікімарафону з написання нових статей до української “Вікіпедії”, який триватиме 28, 29 і 30 січня.

До участі запрошуються всі без винятку: необхідно лише написати нову статтю на будь-яку тему. У “Вікімедії” зазначили, що новачки можуть знайти на сторінці Вікімарафону пояснення ключових засад енциклопедії та скористатися “Майстром написання статей”. Статті мають відповідати критеріям значимості, бути нейтрально написаними на підставі авторитетних джерел та посилатись на них, не порушувати авторського права.

Для тих, хто не може визначитися чи знайти тему для статті, у “Вікіпедії” складено спеціальні списки “червоних посилань” – статей, яких поки що бракує в онлайн-енциклопедії. Для участі в акції також не обов’язково писати статтю саме в дні проведення марафону з редагування: її можна підготувати заздалегідь, а вже під час акції лише зберегти статтю у “Вікіпедії”.

Найактивніші учасники акції зможуть отримати невеличкі пам’ятні сувеніри від організаторів поштою або під час вікізустрічей у Києві, Львові, Харкові, Черкасах, Тернополі, Херсоні, Глухові та інших населенних пунктах. На таких заходах учасники поспілкуються із досвідченими дописувачами енциклопедії, дізнаються більше про її функціонування, навчаться створювати і редагувати сторінки “Вікіпедії”. Про час та місце зустрічей можна буде дізнатися на сторінці Вікімарафону.

Перша акція з написання статей якомога більшою кількістю україномовних користувачів відбулася 27 квітня 2014 року, і була присвячена пам’яті Ігоря Костенка, редактора “Вікіпедії”, який загинув 20 лютого 2014 року під час розстрілу активістів Євромайдану на вулиці Інститутській у Києві. Ігор Костенко одним з перших розвивав і прагнув реалізувати ідею такої акції.