2017 01 20 16:12:54

«Україні присвячуємо свій полтавський танок» – У Полтаві відзначили День Соборності (ФОТО)

Сьогодні у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя відбувся святковий концерт з нагоди Дня Соборності України – «Україні присвячуємо свій полтавський танок».

Свято розпочали з виконання Державного Гімну.

Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Микола Степаненко привітав полтавців із Днем Соборності, провівши невеликий екскурс в історію.

“На духовному календарі української історії є знакове свято — День Соборності нашої держави. Сьогодні ми повертаємося помислами своїми у день, коли сталася знаменна подія. Українська народна Республіка з’єдналася із Західноукраїнською народною Республікою і народилася Українська Держава! На превеликий жаль, Україна сьогодні один на один із ворогом. Світ горнеться до неї, але належної допомоги вона не дочекалася. Та вірно те, що неодмінно Соборність буде! Україна буде єдиною!”, – зазначив він.

Після цього, найкращі дитячі та юнацькі танцювальні колективи Полтавщини привітали творчими номерами усіх присутніх зі святом. Малеча затанцювала не тільки українських, але і єврейських, татарських, вірменських народних танців. Також, у програмі були й акробатичні номери.

Наприкінці концерту весь зал аплодував юним артистам стоячи.

Також, з нагоди Дня Соборності у фойє Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя відкрили виставку дитячих малюнків “Герої сьогодення — очима дітей”



