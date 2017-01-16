2017 01 16 11:45:54

“Україна ніколи не поверниться у стійло російської імперії”, – Порошенко

Глава держави провів зустріч із віце-президентом США Джо Байденом

У понеділок, 16 січня відбулася зустріч Петра Порошенка із Віце-Президентом СШАДжозефом Байденом, під час якої Президент заявив: “Сьогоднішній візит в Україну є дуже символічний крок. Він дав нам можливість підсумувати той героїчний шлях, який Україні довелося пройти за останні роки. Цей шлях по-справжньому вражає. Сьогодні ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну. Це вже далеко не та держава, з якою ми починали на етапі втечі збанкрутілої та злочинної влади та початку російської військової агресії. Це – Україна, яка має гідність, прагнення до демократичних реформ, це Україна, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії, це Україна, яка надійно боронить демократичні цінності, права і свободи громадян, які є спільними й для України, і для США”.

16 січня, відбулася зустріч прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з віце-президентом США Джо Байденом, під час якої сторони підбили підсумки взаємодії з США під керівництвом Адміністрації президента Барака Обами, обговорили прогрес України на шляху реформ і подальшу співпрацю.

Як повідомляв 5.ua, кілька днів тому Білий дім озвучив мету візиту Байдена до Києва перед інавгурацією Трампа.