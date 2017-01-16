“Україна ніколи не поверниться у стійло російської імперії”, – Порошенко
Віце-президент США Джозеф Байден і Президент України Петро Порошенко. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
Глава держави провів зустріч із віце-президентом США Джо Байденом
У понеділок, 16 січня відбулася зустріч Петра Порошенка із Віце-Президентом СШАДжозефом Байденом, під час якої Президент заявив: “Сьогоднішній візит в Україну є дуже символічний крок. Він дав нам можливість підсумувати той героїчний шлях, який Україні довелося пройти за останні роки. Цей шлях по-справжньому вражає. Сьогодні ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну. Це вже далеко не та держава, з якою ми починали на етапі втечі збанкрутілої та злочинної влади та початку російської військової агресії. Це – Україна, яка має гідність, прагнення до демократичних реформ, це Україна, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії, це Україна, яка надійно боронить демократичні цінності, права і свободи громадян, які є спільними й для України, і для США”.
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