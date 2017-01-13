2017 01 13 13:01:37

Учні однієї з миргородських шкіл сплели маскувальну сітку для захисників

Маскувальну сітку 20*10 для захисників, які на сході протистоять агресору, сплели учні Миргородської СШ №5.

До чергової акції долучилися школярі, вчителі та батьки. За словами завуча закладу Олени Ярославської, це потрібна справа, яка гартує у юні патріотизм. Про це Олена Миколаївна написала на своїй сторінці у Фейсбук.