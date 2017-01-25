2017 01 25 21:20:54

Учасник «Голосу країни-7» з В’єтнаму вразив знанням української мови

Після успішної прем’єри проекту «Голос країни-7», яка відбулася 22 січня на телеканалі «1+1», соціальні мережі підірвало відео в’єтнамця Чана Куок Кхана, який виконав пісню Назарія Яремчука «Скрипка грає». Глядачів та тренерів вразило те, що в’єтнамець Кхан вивчив українську мову всього за 8 місяців.

На запитання Тіни Кароль: «Як ти вивчив мову? У тебе була дівчина українка?»

Кхан відповів: «Ні, як на мене, це повага до України», – що змусило зіркових тренерів аплодувати стоячи.

Чан Куок Кхан навчається у Львові на хіміка-інженера. Лекції в університеті викладають українською мовою. Найзаповітніша мрія Кхана – стати знаменитим співаком в Україні.

В Інтернеті користувачі активно підтримують «справжнього українця» і закликають всіх брати з нього приклад.

Олена Мозгова, відомий український продюсер, на своїй сторінці Фейсбук висловила захоплення вчинком Кхана:

«Той незручний для багатьох момент, коли Людина вивчила українську за 8 місяців і основним аргументом була повага!!! до країни в якій він живе та навчається».

Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, багаторазовий переможець Національного конкурсу підручників з української мови й літератури для 5-11 кл., автор і ведучий експрес-уроків української в “Сніданку з 1+1” також підтримав Кхана: «Гарний приклад для багатьох українців… для мільйонів українців!».

Нагадаємо, проект «Голос країни-7» успішно стартував 22 січня на телеканалі «1+1» та став кращою прем’єрою минулого тижня.

Цього сезону кількість «сліпих прослуховувань» у проекті збільшилася до семи епізодів, а кількість учасників у кожній команді зросла до шістнадцяти. Переможець «Голосу країни-7» отримає можливість записати пісню і зняти кліп, а також власну квартиру в Києві. Тренери сьомого сезону: Джамала, Тіна Кароль, Потап та Сергій Бабкін.