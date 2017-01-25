У Яківцях чоловік розкрадав могили

48-річному мешканцю селища Яківці потрібні були гроші на випивку та цигарки Аби задовольнити свої потреби він розкрадав могили.
Як повідомив заступник начальника ГУНП в Полтавській області Сергій Чиж, крадія затримали “на гарячому”. Рухаючись слідами на снігу від місця, де люди бачили невідомого, оперативники досить швидко наздогнали його.
«Встановили особу, яка несла металеву огорожу з цвинтаря. Оперативники провели низку заходів і встановили особу крадія», – сказав Сергій Чиж.
Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Нині йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.
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