2017 01 11 09:25:31

У вас новий паспорт – відвідайте податкову інспекцію

У разі, якщо платник податків здійснив обмін паспорта у разі зміни прізвища, імені, по батькові, дати народження тощо, йому слід звернутися до територіального органу ДФС для отримання картки платника податків відповідно до даних нового паспорта.

Фізичні особи протягом місяця з дня виникнення таких змін (отримання нового паспорта) повинні подати заяву про внесення змін до Державного реєстру та отримати картку платника податків з новим прізвищем, іменем, по батькові, датою народження.

Якщо до територіального органу ДФС звертається особа, яка відмовляється від прийняття реєстраційного номера та бажає, щоб у новому паспорті було внесено слова «відмова», у тому числі особа, яка має у паспорті відмітку «Має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційног о номера» чи «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта», така особа подає до територіального органу ДФС Повідомлення за ф. № 1П/Заяви за ф. №5 ДРП.

Територіальний орган ДФС після проведення перевірки надає особі копію Повідомлення за ф. №1П/Заяви за ф. №5ДРП з відміткою про прийняття оригіналу (засвідчує печаткою) для подальшого подання такого документа до відповідного територіального органу/територіа льного підрозділу ДМС.

Відповідний територіальний орган/територіал ьний підрозділ ДМС після видачі такій особі паспорта та внесення слова «відмова» надає до відповідного органу ДФС копію Повідомлення за ф. №1П/Заяви за ф. №5ДРП з відміткою про видачу паспорта особи із зазначенням номера паспорта та органу, який здійснив його видачу для взяття особи на облік у окремому реєстрі Державного реєстру/внесення змін до Державного реєстру.

ДФС у Полтавській області