2017 01 17 14:34:21

Цьогоріч на Полтавщині хочуть встановити близько 15 сучасних спортивних майданчиків (ФОТО)



Сьогодні під головуванням Олександра Алексюка відбулося засідання постійної комісій обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Відповідно до порядку денного депутати розглянули питання про будівництво у 2017 році спортивних майданчиків зі штучним покриттям.



Окрім депутатів у засіданні взяли участь голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови облдержадміністрації, депутат обласної ради Роман Товстий.

Депутат обласної ради Іван Близнюк вніс пропозицію провести збори, на яких визначити механізм та критерії за якими буде визначатись першочерговість фінансування.

“На сьогодні ми маємо 32 заявки на будівництво майданчиків. І думаю, наша спільна позиція у реалізації програми – мінімум 15 майданчиків на 2017 рік. Тому до найближчої сесії обласної ради необхідно розробити критерії відбору проектів, які будемо фінансувати у першу чергу”, – зазначив він.

“Якщо ж мова про критерії – вони повинні бути справедливими, з рівними можливостями і відповідальністю претендентів. Головний – готовність громад до співфінансування, наявність у їхніх бюджетах коштів на відповідні програми”, – зазначив Олександр Біленький.

Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий вніс пропозицію, обов’язково враховувати кількість місцевого населення, при визначенні першочергових претендентів на встановлення сучасних майданчиків.