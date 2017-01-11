2017 01 11 09:22:52

У центрі зайнятості розповіли як отримати безоплатну правову допомогу

Учора в приміщенні Полтавського регіонального центру зайнятості відбувся семінар для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, під час якого начальник відділу правопросвітницт ва та взаємодії з суб’єктами надання БППД Центру Андрій Свєшніков поінформував присутніх про зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тож коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, суттєво розшириться за рахунок надання такого права найбільш незахищеним суспільним групам.

Насамперед – це внутрішньоперемі щені особи та особи, які претендують на отримання такого статусу, а також особи, які претендують на отримання статусу ветерана війни, у тому числі учасника бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,надават иметься не лише з питань їх соціального захисту, як це було дотепер, а з будь-яких питань.

Також суттєво підвищується поріг малозабезпеченос ті для отримання доступу до безоплатної вторинної правової допомоги:

по-перше, враховуватиметьс я середньомісячний дохід особи, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер;

по-друге, особа матиме право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів;

по-третє, інвалід матиме право, якщо отримує пенсію або соціальну допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (а не якщо цей розмір є меншим двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, як це було дотепер).

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть звернувшись до Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел.: 56-02-88, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).

Другий полтавський місцевий центр з надання БВПД