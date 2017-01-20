У центрі Полтави горіло кафе (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні об 11:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному із кафе по вулиці Соборності міста Полтава. До рятувальників зателефонувала працівниця даного кафе та повідомила про виникнення задимлення в приміщенні кухні.
Як повідомляють в УДСНС УКраїни у Полтавській області, прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу приступили до розвідки та гасіння. Вогнеборці евакуювали 4-х працівників закладу. Пожежу ліквідували о 12:43. До гасіння залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловіків особового складу.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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