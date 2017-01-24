2017 01 24 17:18:54

У Терешківській школі відкрили оновлений клас патріотично-військового виховання обладнаний зброярнею ( ФОТО)

Сьогодні, 24 січня, на базі Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за ініціюванням ГО «Братерство учасників АТО», ГО «Клуб військово-патріотичного виховання молоді «Патріот» та за підтримкою районної державної адміністрації та районної ради урочисто відкрили відремонтовані та обладнані кабінет и хореографії та національно-патріотичного виховання.

На заході були присутні депутат Полтавської обласної ради Петро Ворона, заступник голови райдержадміністрації Олексій Губічев, заступник голови районної ради Олексій Івженко, начальник Полтавського обласного військкомату Дмитро Губський, військовий комісар Полтавського районного військкомату Руслан Янкін, голова “Координаційної ради громадських організацій учасників АТО”, депутат Полтавської районної ради Віталій Турпітько, депутати Полтавської обласної та районної ради, учасники АТО, колектив школи. Також на захід був запрошений генерал-майор Борис Лутін.

“У класах хореографії та військово-патріотичного виховання зроблений капітальний ремонт з заміною вікон, підлоги, стелі та освітлення. Також у школі обладнали зброярню дворівневою пожежною та охоронною сигналізацією ”, – повідомив Віталій Турпітько.

Під час урочистого відкриття класу, Полтавський районний військовий комісаріат передав до зброярні школи навчальні зразки зброї.

Терешківська школа стала першою у районі, яка отримала навчальні зразки автоматів АК-74. Тепер вихованці військово-патріотичного Клубу “Патріот” та місцеві школярі матимуть змогу вчитися збирати та розбирати автомат на реальних екземплярах, а не на дерев’яних макетах.

“Сьогодні Терешківська школа відгукнулася на моє прохання всім навчальним закладам створити відповідні умови зберігання навчальної зброї. Зараз, такі класи особливо необхідні , адже молодь зможе отримувати первинні навички поводження зі зброєю”,- зазначив Дмитро Губський.

«Класи патріотичного виховання необхідні в наш час задля правильного виховання молоді, надійної підготовки у майбутньому. Тим паче, що є велике бажання у школярів долучатись до заходів військово-патріотичного виховання. Такий кабінет є єдиним в Полтавському районі, тому бажаємо, щоб і в інших закладах освіти відкривались такі кабінети», – розповів присутнім Григорій Маляренко, учасник АТО, голова ГО «Клуб військово-патріотичного виховання молоді «Патріот».

Також, для всіх гостей, вихованці танцювального гуртка Терешківської школи виконали український народний танок у новенькому, щойно відремонтованому класі.

Керівництво району привітали колектив школи, всіх ініціаторів з відкриттям класів, побажали їм подальшого розвитку.

Наприкінці урочистого відкриття, гостей заходу пригощали стравами з вогню та гарячим чаєм.

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