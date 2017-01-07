У Різдвяну ніч сили АТО відбили ворожий напад в районі Авдіївки
Близько опів на першу ночі, поблизу населеного пункту Авдіївка відбулося бойове зіткнення між військовослужбовцями Збройних Сил України та ворогом. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив.
У підсумку, під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини, з нашого боку — без втрат, втрати противника уточнються.
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