2017 01 03 13:49:47

У Різдвяну ніч громадський транспорт курсуватиме у Полтаві до 2-ї ночі

Враховуючи збільшення пасажиропотоку в дні Різдвяних свят, для забезпечення якісного транспортного обслуговування населення, міський пасажирський транспорт працюватиме за подовженим графіком:

– у ніч з 6 січня на 7 січня – до 2.00.

Відтак, Комунальним підприємством «Полтаваелектроавтотранс» буде виділено 6 тролейбусів на маршрут «Підвенний вокзал – Центр – м.н – Браїлки – м-н Половки – м-н Алмазний – Південний вокзал», по 3 одиниці у двох зустрічних напрямках.

Перевізники, які, відповідно до договорів, здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування №№ 20, 21 «Кільцевий» забезпечуватимуть по 2 автобуси на цих маршрутах.