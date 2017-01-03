У Різдвяну ніч громадський транспорт курсуватиме у Полтаві до 2-ї ночі
Враховуючи збільшення пасажиропотоку в дні Різдвяних свят, для забезпечення якісного транспортного обслуговування населення, міський пасажирський транспорт працюватиме за подовженим графіком:
– у ніч з 6 січня на 7 січня – до 2.00.
Відтак, Комунальним підприємством «Полтаваелектроавтотранс» буде виділено 6 тролейбусів на маршрут «Підвенний вокзал – Центр – м.н – Браїлки – м-н Половки – м-н Алмазний – Південний вокзал», по 3 одиниці у двох зустрічних напрямках.
Перевізники, які, відповідно до договорів, здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування №№ 20, 21 «Кільцевий» забезпечуватимуть по 2 автобуси на цих маршрутах.
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