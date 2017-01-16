2017 01 16 12:45:56

У Решетилівці горів приватний будинок, причини пожежі встановлюють

14 січня о 21:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Коваленка смт. Решетилівка, в приватному житловому будинку виникла пожежа. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення, вогнеборці працювали у апаратах захисту органів дихання.

Вогнем було знищено 160 кв. м. покрівлі та 50 кв. м. перекриття, пошкоджено 110 кв. м. міжповерхового перекриття. Врятовано житловий будинок від повного знищення пожежею.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.