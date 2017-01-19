2017 01 19 07:14:40

У рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» у Кременчуцькій виховній колонії провели анкетування

З вихованцями Кременчуцької виховної колонії управління ДПтС України в Полтавській області провели індивідуальне анкетування з метою виявлення обізнаності про причини захворювання на ВІЛ, гепатит, туберкульоз та шляхи профілактики і лікування

В рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», фахівцями ГО «Громадське здоров’я» із Полтави проведено індивідуальне анкетування вихованців Кременчуцької виховної колонії.

Анкетування проведено з метою виявлення рівня знань юнаків щодо причин, шляхів передачі, симптомів та виявлення таких небезпечних захворювань як: ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Фахівці ГО «Громадське здоров’я» інформували вихованців, до яких організацій та центрів можна звернутися у разі виявлення симптомів цих захворювань. Також висвітлили перелік державних та громадських установ, в які юнаки можуть звернутися після звільнення та отримати безкоштовний соціальний супровід, юридичну та медичну допомогу.

На завершенні заняття, у формі дискусії, обговорили позитивні наслідки здорового способу життя, важливість розвитку навичок спілкування у молодіжному середовищі, формування соціально-побуто вих вмінь та дотримання особистої гігієни.

Вихованці усвідомили, що їх фізичне та моральне здоров’я залежить, перш за все, від них самих: їх обізнаності, життєвих навичок, ціннісних орієнтацій, соціального оточення та вміння планувати своє життя.