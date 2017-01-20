2017 01 20 10:55:11

У Пирятинському районі внаслідок ДТП травмовано двох людей

Автопригода сталася 19 січня, близько третьої години ночі, на 162 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



За попередньою інформацією, на 162 кілометрі зазначеної автодороги в напрямку міста Києва стояли три вантажні автомобілі: МАН, під керуванням 45-річного жителя міста Запоріжжя, Мерседес Бенс, під керуванням 44-річного киянина та МАН, під керуванням 23-річного кременчужанина, які на вказаній ділянці дороги з одностороннім рухом здійснили вимушену зупинку.

В той час, у напрямку міста Києва рухався автомобіль Рено Магнум, під керуванням 55-річного жителя Харківської області, який скоїв зіткнення в задню частину вантажного автомобіля МАН. У свою чергу, по інерції автомобіль МАН кабіною пошкодив автомобіль МЕРСЕДЕС, який від удару покотився вперед та кабіною пошкодив автомобіль МАН.

Внаслідок даної автопригоди 51-річна пасажирка автомобіля Рено Магнум та 36-річний пасажир автомобіля МАН, мешканець міста Полтави з різними травмами доставлені до Пирятинської лікарні.

Вирішується питання щодо внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.