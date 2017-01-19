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Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 16:12:41

У Пирятині пройшло свято Водохреща

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Сьогодні, 19 січня, вже традиційно на мальовничому острові Масальський, що на Пирятинщині, пройшло свято Водохреща. Про це повідомляють на сайті Пирятинської територіальної громади.

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Освячення води здійснив настоятель Різдвобогородицької  церкви благочинний Пирятинського та Гребінківського районів отець Михайло. Всіх присутніх привітав зі святом Пирятинський міський голова Олексій Рябоконь.

Після проведення служби та освячення води, перебуваючи в гарному настрої, багато з присутніх виявили бажання викупатися в ополонці і таким чином набратися здоров’я до наступного Водохреща, змити усі негаразди, а також набратися позитивної енергії і бадьорості духу та тіла.

Після купелі люди частувалися гарячим чаєм та кулішем.

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