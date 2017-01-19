У Пирятині пройшло свято Водохреща

Сьогодні, 19 січня, вже традиційно на мальовничому острові Масальський, що на Пирятинщині, пройшло свято Водохреща. Про це повідомляють на сайті Пирятинської територіальної громади.
Освячення води здійснив настоятель Різдвобогородицької церкви благочинний Пирятинського та Гребінківського районів отець Михайло. Всіх присутніх привітав зі святом Пирятинський міський голова Олексій Рябоконь.
Після проведення служби та освячення води, перебуваючи в гарному настрої, багато з присутніх виявили бажання викупатися в ополонці і таким чином набратися здоров’я до наступного Водохреща, змити усі негаразди, а також набратися позитивної енергії і бадьорості духу та тіла.
Після купелі люди частувалися гарячим чаєм та кулішем.
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