2017 01 19 16:12:41

У Пирятині пройшло свято Водохреща

Пирятинської територіальної громади Сьогодні, 19 січня, вже традиційно на мальовничому острові Масальський, що на Пирятинщині, пройшло свято Водохреща. Про це повідомляють на сайті

Освячення води здійснив настоятель Різдвобогородицької церкви благочинний Пирятинського та Гребінківського районів отець Михайло. Всіх присутніх привітав зі святом Пирятинський міський голова Олексій Рябоконь.

Після проведення служби та освячення води, перебуваючи в гарному настрої, багато з присутніх виявили бажання викупатися в ополонці і таким чином набратися здоров’я до наступного Водохреща, змити усі негаразди, а також набратися позитивної енергії і бадьорості духу та тіла.

Після купелі люди частувалися гарячим чаєм та кулішем.