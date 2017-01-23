2017 01 23 09:51:21

У пожежі на Полтавщині загинула 80-річна жінка (ФОТО)

Учора о 06:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку по вулиці Глібова у селі Веселий поділ. Про подію повідомили випадкові свідки, які побачили вогонь у вікні та дим, що виходив з-під покрівлі споруди.

Під час проведення розвідки рятувальники виявили на ліжку 80-річну власницю. Нажаль, врятувати жінку було неможливо, її тіло направлено в БСМЕ Хорольської ЦРЛ для встановлення причини загибелі.

Силами бійців ДСНС о 11:40 пожежу ліквідували. Вогнем знищено шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття площею 48 кв.м, 6 вікон, 6 дверей, телевізор, меблі.

Ймовірною причиною пожежі стало неправильне влаштування та несправність нагрівальної печі та димаря.

Рятувальники вкотре закликають населення частіше звертати увагу на стан приладів опалення. Дбаючи про тепло у домівках, не забувати дотримуватися правил пожежної безпеки: періодично перевіряти печі та димарі, щоб не з’явилися тріщини; не допускати перегрівання приладів опалення, не зберігати речі поблизу печей і електрообігрівачів. Пам’ятайте, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе вам уникнути лиха й зберегти своє життя та майно.