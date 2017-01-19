2017 01 19 14:20:46

У полтавському вузі стартує конкурс для закоханих

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка розпочинається традиційний фотопроект «Краща пара ПолтНТУ – 2017». Про це повідомили у вузі.

У рамках проекту закоханим парам, що навчаються у ПолтНТУ, необхідно зареєструватись на офіційних пабліках університету у соціальних мережах та надіслати свої фото. У рамках проекту, пари, які були зареєстровані проходитимуть голосування. Тим, кому вдасться підкорити серця голосуючих своєю щирою любов’ю, мають нагоду отримати подарунок від Профкому студентів ПолтНТУ.

То що ж треба зробити для участі?

– підписатися на паблік ПолтНТУ

– сфотографуватися зі своєю другою половинкою та розмістити фото в альбомі конкурсу https://vk.com/album-87653464_240104069

– пройти онлайн голосування на сайті університету і стати переможцем!