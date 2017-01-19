У полтавському вузі стартує конкурс для закоханих

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка розпочинається традиційний фотопроект «Краща пара ПолтНТУ – 2017». Про це повідомили у вузі.
У рамках проекту закоханим парам, що навчаються у ПолтНТУ, необхідно зареєструватись на офіційних пабліках університету у соціальних мережах та надіслати свої фото. У рамках проекту, пари, які були зареєстровані проходитимуть голосування. Тим, кому вдасться підкорити серця голосуючих своєю щирою любов’ю, мають нагоду отримати подарунок від Профкому студентів ПолтНТУ.
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