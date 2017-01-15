2017 01 15 12:26:34

18 січня 2017 року відбудеться Міжнародний флешмоб музейних селфі. В Україні така акція пройде вретє. У Полтаві “селфі” можна буде робити в Краєзнавчому музеї 17 січня.

Для цього необхідно прийти до музею і зробити селфі з улюбленим експонатом.

Фото чекають в соцмережах, найбільш вдалі – розмістять на сайті музею.

Про це сказано в інформації на сайті закладу.

Оскільки музей 18 січня вихідний, день селфі пройде 17 січня, у вівторок. Дозвіл на фотографування мобільними пристроями та планшетами без спалаху не потрібен.