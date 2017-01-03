2017 01 03 19:18:49

У Полтавському Краєзнавчому музеї нові ціни на квитки

Полтавський краєзнавчий музей ім.. Василя встановив з 1 счня 2017 року нові тарифи на квитки та екскурсії.

Про це повідомили на сайті закладу.

Відтак вхідні квитки:

– для дорослих – 15 гривень

– для дітей – 5 гривень

Екскурсійне обслуговування:

– тематична екскурсія – 50 гривень

– оглядова по відділу – 30 гривень

Вхідні квитки до «Кімнати унікальних експонатів»

– для дітей – 5 гривень

– для дорослих – 10 гривень

Вихідні: середа, четвер

Екскурсія по експозиції

«Кімнати унікальних експонатів» – 10 гривень на одного відвідувача

Екскурсія по подвір’ю музею – 20 гривень

Дозвіл на фотографування в інтер’єрних експозиціях – 15 гривень

Дозвіл на відеозйомку – 20 гривень