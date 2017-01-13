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Полтавщина, Суспільство



2017 01 13 11:28:57

У Полтавському академічному обласному театрі ляльок новий директор

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Учора відбулося засідання конкурсної комісії щодо проведення другого етапу конкурсу – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Полтавського академічного обласного театру ляльок.

Як повідомили в облраді, переможцем конкурсу визнали Вітряк Тетяну Володимирівну.

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