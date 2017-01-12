2017 01 12 21:22:53

У полтавській «Ворссклі» може з’явитися гравець з хмельницької команди

Полтавська “Ворскла” переглядає нападника Алішера Якубова, який грає за хмельницьке “Поділля” з другої ліги.

Про це повідомляє ua-football

У поточному сезоні форвард зіграв за хмельницьку команду 18 матчів у яких забив сім голів.

Нагадаємо, що на перегляді у “Ворсклі” також перебувають капітан ФК “Полтава” Владислав Насібулін, а також гравці кременчуцького “Кременя” Роман Кунєв та Артем Козлов.