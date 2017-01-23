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Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 09:37:56

У Полтавській РДА обговорили графік погашення заборгованості із виплати зарплати працівникам підприємств

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У Полтавській РДА відбулось засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат за участі першого заступника голови РДА Валентина Герасименка.

В її роботі взяли участь члени комісії, начальники фінансового управління райдержадміністрації, управління соціального захисту населення, територіальних інспекцій праці, інших підрозділів, відповідальних за цю ділянку роботи.

Було заслуховано інформацію керівників, і дано доручення забезпечити виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств.

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