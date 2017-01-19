2017 01 19 10:42:46

У Полтавській ОДА презентували висновки аудиту “Полтававодоканал” та “Полтаватеплоенерго”

У Полтавській облдержадміністрації відбулась презентація висновку за фактичними результатами перевірки КП ПОР “Полтававодоканал” та ПОКВПТГ “Полтаватеплоенерго”, проведеної аудиторською фірмою “Капітал Груп”.

У роботі взяли участь заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло, начальник управління ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Едуард Рева, представники аудиторської фірми “Кепітал Груп” та громадськість.

Як зазначив Олег Пругло, зі звітом може ознайомитися кожен охочий, адже він оприлюднений на сайті облдержадміністрації.

“Спільно з Громадською радою при ОДА були розроблені кваліфікаційні вимоги до аудиторських компаній, план проведення незалежного аудиту по “Полтававодоканал” та “Полтаватеплоенерго”, де було передбачено, що перевірка проводитиметься за трьома напрямками: фінансово-економічний, юридичний, технічно-енергетичний аудити”, – зазначив Едуард Рева.

За його словами, 29 вересня минулого року управління ЖКГ Полтавської ОДА оголосило тендер у системі Державних закупівель Prozorro. Загалом, у системі зареєструвалося 2 учасники – ТОВ “Аудиторська фірма “Capital Group” та “Kreston GCG. Аудит”. Після проведеної процедури по вартості 380 тисяч гривень тендер виграло ТОВ “Capital Group”.

25 жовтня минулого року, Управлінням ЖКГ були оприлюднені дані про намір укласти договір з цією компанією.

Як повідомив Едуард Рева, ТОВ “Capital Group” відповідало критеріям визначеним Постановою Кабінету Міністрів України та має значний досвід у проведенні аудитів у подібних компаніях.

Як повідомив під час презентації представник компанії “Capital Group”, аудит на підприємствах КП ПОР “Полтававодоканал” та ПОКВПТГ “Полтаватеплоенерго” проводили близько 10 фахівців по кожному із визначених напрямків.