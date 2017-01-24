У Полтаві з’явилися шахраї, які видають себе за інспекторів управління Держпраці
На ринках Полтави зафіксували випадки, коли невідомі особи представляються інспекторами управління Держпраці та вимагають неправомірну грошову винагороду у підприємців. Про це повідомив під час свого звіту на колегії Полтавської ОДА начальник управління Держпраці у Полтавській області Сергій Щербак.
“Звертають до голів РДА: проведіть робочі зустрічі за участі підприємців району та інспекторів управління Держпраці. Ми діємо у правовому полі. В інспектора, окрім посвідчення, обов’язково має бути і направлення на перевірку. Кожен може зателефонувати до нашого управління й уточнити, чи працює у нас така людина та чи має вона право здійснювати переавірку”, – наголосив Сергій Щербак.
У свою чергу, Валерій Головко запропонував провести кущові наради: “З наступного місяця необхідно провести кущові наради за участю представників райдержадміністрацій, підприємців району та інспекторів управління Держпраці. Зараз маємо займатися роз’яснювальною роботою і працювати на попередження”.
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