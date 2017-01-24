2017 01 24 14:01:51

У Полтаві з’явилися шахраї, які видають себе за інспекторів управління Держпраці

На ринках Полтави зафіксували випадки, коли невідомі особи представляються інспекторами управління Держпраці та вимагають неправомірну грошову винагороду у підприємців. Про це повідомив під час свого звіту на колегії Полтавської ОДА начальник управління Держпраці у Полтавській області Сергій Щербак.

“Звертають до голів РДА: проведіть робочі зустрічі за участі підприємців району та інспекторів управління Держпраці. Ми діємо у правовому полі. В інспектора, окрім посвідчення, обов’язково має бути і направлення на перевірку. Кожен може зателефонувати до нашого управління й уточнити, чи працює у нас така людина та чи має вона право здійснювати переавірку”, – наголосив Сергій Щербак.

У свою чергу, Валерій Головко запропонував провести кущові наради: “З наступного місяця необхідно провести кущові наради за участю представників райдержадміністрацій, підприємців району та інспекторів управління Держпраці. Зараз маємо займатися роз’яснювальною роботою і працювати на попередження”.