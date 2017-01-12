2017 01 12 10:04:09

У Полтаві “племінник” хотів виманити у пенсіонерки 3 тисячі євро

Чоловік, голосом, схожим на голос племінника 60 – річної полтавки, повідомив їй, що збив автомобілем дівчинку і йому терміново потрібні гроші, щоб уникнути за це кримінальної відповідальності. Жінка погодилась віддати всі заощадження, які були в квартирі – 3 тисячі євро. Як повідомив “племінник”, по гроші повинен був прийти його знайомий. Про це повідомляють на сайті ГУ НП у Полтавській області.



Щоб забрати гроші, до будинку прийшов невідомий чоловік.Під час спілкування, жінка запідозрила, що невідомий не є знайомим племінника. Спочатку вона зателефонували самому племіннику, який, як виявилось, нічого не знає про дану ситуацію, а потім викликали поліцію.

«Після затримання поліцейські встановили, що невідомий – 48-річний мешканець Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і загалом відсидів за гратами більше 25 років. Більше того, слідчим відділення поліції № 1 міста Полтави чоловік зізнався, що подібним чином напередодні отримав 80 тисяч гривень від 81-річної мешканки Полтави. Зловмисник стверджує, що ні до бабусі, ні до сімейної пари особисто він не телефонував і їх не обманював, а лише на прохання свого товариша забирав у них гроші», – зазначив заступник начальника відділення поліції № 1 міста Полтава Михайло Ільницький.

Відносно чоловіка розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб і завдало значної шкоди потерпілому). Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.

Працівниками відділення поліції № 1 міста Полтава проводяться слідчо-оперативні заходи по встановленню місця перебування товариша затриманого, який здійснював телефонні дзвінки полтавцям.