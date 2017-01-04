2017 01 04 16:51:00

У Полтаві жінка пограбувала 7-річну дівчинку

Учора близько 19-ї години поліцейські отримали повідомлення про грабіж на вулиці Михайла Коцюбинського.

Патрульні за декілька хвилин прибули на місце події та з’ясували, що невідома жінка, шляхом шахрайських дій заволоділа золотими сережками 7-річної дівчинки.

Згодом, на вулиці Героїв Чорнобильців інспектори виявили жінку, що підпадала під орієнтування. Остання намагалася за чужим паспортом збути у ломбарді сережки. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Для з’ясування усіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Полтавського відділу поліції №1.

Відносно жінки розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.