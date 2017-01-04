У Полтаві жінка пограбувала 7-річну дівчинку

Учора близько 19-ї години поліцейські отримали повідомлення про грабіж на вулиці Михайла Коцюбинського.
Патрульні за декілька хвилин прибули на місце події та з’ясували, що невідома жінка, шляхом шахрайських дій заволоділа золотими сережками 7-річної дівчинки.
Згодом, на вулиці Героїв Чорнобильців інспектори виявили жінку, що підпадала під орієнтування. Остання намагалася за чужим паспортом збути у ломбарді сережки. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Для з’ясування усіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Полтавського відділу поліції №1.
Відносно жінки розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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