2017 01 03 12:42:58

У Полтаві затримали чоловіка з підробленим паспортом

Учора близько 12-ї години, на вулиці Шевченка охоронці порядку побачили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який поводився підозріло. Про це повідомили у ГУ Нп у Полтавській області.

Інспектори зупинили громадянина та перевірили в нього документи. Як виявилось згодом, 46-річний чоловік підробив паспорт та вклеїв свою фотокартку в чужий документ.

Під час поверхневого огляду в громадянина виявили речовину рослинного походження, схожу на наркотичну.

Чоловіка затримали. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Особу доставили до Полтавського відділу поліції для з’ясування усіх обставин події.