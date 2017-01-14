2017 01 14 11:52:43

У мережі Фейсбук стартував віртуальний благодійний аукціон предметів мистецтва.

Усі виручені на ньому кошти будуть перераховані на лікування лейкозу маленької полтавчанки Каті Попової.

Натхненником заходу став полтавській художник Юрій Шаповал, а організатором аукціону виступила полтавська художниця та мистецька діячка Марина Герасименко.

Долучитися до акції можуть будь-які митці, що побажають виставити свої твори на торги заради порятунку маленької полтавки.

На сьогодні в акції беруть участь з десяток митців з різних міст України.

Полтавців закликають придбати унікальні твори мистецтва та врятувати маленьку дівчинку.