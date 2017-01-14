2017 01 14 08:02:06

У центрі Полтави вчора відбулося театралізоване дійство “Новорічні вечорниці” з щедрівками, конкурсами, призами та пригощанням варениками.

Розважальна концертна програма й святкова торгівля тривала до самого вечора. Зі сцени присутніх вітали Дід Мороз, Снігуронька, символ Нового 2017 року – Півень.

Лунали пісенні привітання від творчих колективів Полтави.

Хоча у Програмі заходів планувалося закриття головної новорічної ялинки, міський голова Полтави підкреслив, что ялинка на Театральній площі залишиться до свята Водохреща, 19 січня.