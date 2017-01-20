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2017 01 20 11:19:36

У Полтаві з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку (ФОТО)

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У Полтаві з нагоди Дня Соборності України представники міської та обласної влади, духовенства, містяни поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.

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Квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку поклали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, голова облдержадміністрації Валерій Головко, перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький, міський голова Олександр Мамай та секретар міськради Оксана Деркач.

Урочистості з нагоди Дня Соборності у Полтаві продовжились проведенням мітингу біля меморіальної дошки Голові Директорії, Головному отаману військ УНР Симону Петлюрі та покладанням квітів до пам’ятника українському громадсько-політичному та державному діячеві, теоретику і організатору кооперативного руху, педагогу Борису Мартосу. У Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. М.В.Гоголя відбудеться святковий концерт «Україні присвячуємо свій полтавський танок».

День Соборності України відзначається 22 січня. Саме цього дня у 1919 року наша держава возз’єднала свої території — Актом Злуки. Українська Народна Республіка об’єдналась із Західноукраїнською Народною Республікою у єдину Україну. Державним свято стало у 1999 році.

Фото Анни Чапали

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